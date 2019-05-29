Зеленський подав законопроект про імпічмент у парламент

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про імпічмент

Стефанчук наголосив, що Зеленський виконав свою передвиборчу обіцянку.

"У такий спосіб президент виконав передвиборчу обіцянку", - сказав представник президента у Раді Руслан Стефанчук, йдеться у "Громадське".

Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.

Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.

27 травня представник президента завірив, що законопроект про імпічмені президента вже готовий, однак коли його внесуть у парламент було невідомо.

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