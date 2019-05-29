ПОЛІТИКА НОВИНИСтефанчук наголосив, що Зеленський виконав свою передвиборчу обіцянку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський подав законопроект про імпічмент у парламент
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про імпічмент
Володимир Зеленський
"У такий спосіб президент виконав передвиборчу обіцянку", - сказав представник президента у Раді Руслан Стефанчук, йдеться у "Громадське".
Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.
Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.
27 травня представник президента завірив, що законопроект про імпічмені президента вже готовий, однак коли його внесуть у парламент було невідомо.
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29 05 2019 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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