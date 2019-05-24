В АП вважають жартом петицію про відставку Зеленського

"Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента"

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - заявив Богдан в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, у команді Зеленського усвідомлюють, що частина населення його не підтримує.

"Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо старатися, щоб ця частина населення зменшувалась шляхом їх переконання і щоб вони стали нашими однодумцями", - зазначив глава АП.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.

Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.