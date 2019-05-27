Представник президента: Законопроект про імпічмент президента України вже готовий

Законопроект про імпічмент президента вже готовий

Однак коли законопроект буде внесений до парламенту - не відомо.

"Цей закон готовий", - сказав Стефанчук сьогодні журналістам у Верховній Раді, йдетья в LB.

Водночас він точно не відповів, коли саме цей законопроект внесуть до парламенту.

Стефанчук також підкреслив, що в адміністрації президента вже розроблені близько 200 законопроектів.

Також наголошується, що сьогодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що законопроект про імпічмент розглянуть після того, як розглянуть питання про тимчасові слідчі комісії (ТСК), так як для процедури імпічменту необхідно розслідування ТСК.