Представник президента: Законопроект про імпічмент президента України вже готовий
"Цей закон готовий", - сказав Стефанчук сьогодні журналістам у Верховній Раді, йдетья в LB.
Водночас він точно не відповів, коли саме цей законопроект внесуть до парламенту.
Стефанчук також підкреслив, що в адміністрації президента вже розроблені близько 200 законопроектів.
Також наголошується, що сьогодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що законопроект про імпічмент розглянуть після того, як розглянуть питання про тимчасові слідчі комісії (ТСК), так як для процедури імпічменту необхідно розслідування ТСК.
Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.
Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.
Читайте також: В АП вважають жартом петицію про відставку Зеленського
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент