"Роттердам-": Зеленський ініціює запровадження нової формули розрахунку ціни на електроенергію

За розрахунками представника президента в уряді, формула "Роттердам+" призводила до збільшення вартості електроенергії та приносила енергогенеруючим компаніям 12 млрд грн щороку

Президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект, яким планується запровадити нову формулу ціноутворення на електроенергію, що виробляється теплоелектростанціями. Назва формули — "Роттердам-".

У законопроекті президента буде передбачено нову формулу, за якою розраховуватимуть вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції для виробництва електроенергії. З цієї формули планують прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

В законопроекті Зеленського буде передбачено відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік — до 1 липня 2020 року. Саме до того часу буде діяти формула "Роттердам-", повідомив представник Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус, інформує "Громадське".

Формулою "Роттердам-" буде передбачено можливість зниження вартості вугілля, яке постачається на українські ТЕС, залежно від його якості — загалом до 10%.

Нагадаємо, що вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України регулюється за формулою "Роттердам+", яку запровадили у травні 2016-го року.

Методика була запроваджена за умов втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. Аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла у два рази.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам+", а у 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент же наголошував, що формула "Роттердам+" є вимогою Міжнародного валютного фонду.

7 серпня 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження через імовірні зловживання Нацкомісію з регулювання тарифів при укладанні "Роттердам+". Очільник НАБУ Артем Ситник заявляв, що справа про запровадження формули "Роттердам+" є пріоритетною для його відомства.

17 серпня у НКРЕКП заявила, що планує скасувати формулу через перехід до ринку електроенергії.

4 липня народні депутати подали до суду на тарифний регулятор через "Роттердам+".