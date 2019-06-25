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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК відмовила в реєстрації Шарію

Центрвиборчком також не пустив на вибори Литвина
ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України відеоблогеру Анатолію Шарію, включеному до виборчого списку політичної партії "Партія Шарія" під №1 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
ЦВК відмовила в реєстрації Шарію

Також, Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня колишньому спікеру Верховної Ради Володимиру Литвину, який балотувався в ОВО №65 у Житомирській області.

"Відмовлено в реєстрації 26 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування", - повідомляє прес-служба комісії за результатами засідання 24 червня.

Раніше ЦВК повторно відмовила в реєстрації нардепу-втікачу Олександрові Онищенку.

Також Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами в депутати двох діючих нардепів - Володимира Парасюка і Аркадія Корнацького.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати колишньому голові Адміністрації президента Андрію Клюєву, а також партії Міхеїла Саакашвілі.

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25 06 2019 10:48
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