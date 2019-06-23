ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію нардепа-втікача Онищенка

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, яким ЦВК зобов'язали зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на окрузі №93 на позачергових парламентських виборах

У комісії заявили, що висновки першої інстанції, викладені у рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - йдеться у повідомленні Центрвиборчкому, інформують в "УП".

Нагадаємо, шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

Напередодні український депутат-утікач Олександр Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах.

Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.

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