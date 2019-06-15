Депутат-утікач Онищенко подав документи до ЦВК для участі у виборах
"Онищенко подав документи до ЦВК. В пакеті документів, які він до нас надіслав, він стверджує, що був делегований від України для участі у кінних змаганнях. Ми будемо аналізувати весь пакет, найближчим часом будемо розглядати це питання", - сказала секретар ЦВК Наталія Бернацька, інформує LB.ua.
Згідно із законодавством, кандидат в народні депутати повинен проживати в Україні протягом п'яти років перед виборами.
Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.
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