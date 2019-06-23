Ресторатор Борисов з дружиною перерахували "Голосу" півмільйона гривень
"Ми перерахували півмільйона гривень на підтримку Політичної Партії "Голос". Вірю, що ті люди, ті експерти які йдуть разом з Святославом Вакарчуком будуть відповідально та ефективно працювати у парламенті", – написав він, йдеться в "Громадське".
Борисов зазначив, що йому подобається те, що зараз відбувається в Україні: "старі політики стрімко вилітають з епохи, а нові люди масштабно ламають системи та приходять працювати у владу. І приходять саме лідери приводячи разом із собою професіоналів. Не політики, а члени громадянського суспільства".
Дмитро Борисов і Олена Сапунова — власники та керуючі ресторанами "Сім'ї Діми Борисова", до якої входять понад 30 різних за концепцією закладів.
Нагадаємо, Список "Слуги народу" поповнить телеведучий Олександр Скічко.
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