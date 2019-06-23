Список "Слуги народу" поповнить телеведучий Олександр Скічко
"Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни", — повідомив Скічко у Instagram, йдеться в "Громадське".
Олександру Скічку 28 років. Народився в Черкасах, закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Кар'єру на телебаченні почав у 2006-му, тоді був ведучим на телеканалі "О-TV". Із пародіями Скічко виступав у шоу "Україна має талант", також переміг у шоу "Караоке на Майдані". Був ведучим Євробачення. Зараз працює на телеканалі "Україна" олігарха Ріната Ахметова.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" почала оприлюднювати список своїх кандидатів на мажоритарних округах.
Читайте також: "Україна готова захищати права", - депутатка Європарламенту на Марші Рівності-2019
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність