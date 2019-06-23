Список "Слуги народу" поповнить телеведучий Олександр Скічко

Він йтиме по мажоритарному округу 197 на Черкащині.

"Я іду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни", — повідомив Скічко у Instagram, йдеться в "Громадське".

Олександру Скічку 28 років. Народився в Черкасах, закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Кар'єру на телебаченні почав у 2006-му, тоді був ведучим на телеканалі "О-TV". Із пародіями Скічко виступав у шоу "Україна має талант", також переміг у шоу "Караоке на Майдані". Був ведучим Євробачення. Зараз працює на телеканалі "Україна" олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" почала оприлюднювати список своїх кандидатів на мажоритарних округах.

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