"Україна готова захищати права", - депутатка Європарламенту на Марші Рівності-2019

Депутатка відзначила, що пишається тим "Наскільки Україна готова захищати права".

"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Гармз, йдеться в "Громадське".

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармз теж вийшла на Марш Рівності. Вона відзначила роботу поліції, яка охороняє безпеку pic.twitter.com/0godoYrdPv — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 июня 2019 г.

Нагадаємо, понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019.

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