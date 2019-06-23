CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДепутатка відзначила, що пишається тим "Наскільки Україна готова захищати права".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Україна готова захищати права", - депутатка Європарламенту на Марші Рівності-2019
Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармз прийшли на Марш Рівності-2019 в Києві
Фото: "Український тиждень"
"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Гармз, йдеться в "Громадське".
Депутатка Європарламенту Ребекка Гармз теж вийшла на Марш Рівності. Вона відзначила роботу поліції, яка охороняє безпеку pic.twitter.com/0godoYrdPv— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 июня 2019 г.
Нагадаємо, понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019.
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23 06 2019 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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