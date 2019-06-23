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"Україна готова захищати права", - депутатка Європарламенту на Марші Рівності-2019

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармз прийшли на Марш Рівності-2019 в Києві
Депутатка відзначила, що пишається тим "Наскільки Україна готова захищати права".
"Україна готова захищати права", - депутатка Європарламенту на Марші Рівності-2019 Фото: "Український тиждень"

"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Гармз, йдеться в "Громадське".

 

Нагадаємо, понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019.

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23 06 2019 11:44
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