Рішення ПАРЄ зламає санкції ЄС проти кількох росіян

На пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 24 червня ,будуть голосувати за резолюцію, яка не тільки відкриє шлях до одностороннього повернення російської делегації до ПАРЄ, а і дозволить деяким російським депутатам обійти санкції ЄС

Він нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується Мінських угод і продовжує агресивну поведінку щодо України.

"Виявилося, що 4 з 18 членів нової російської делегації (Ігор Лебедєв, Леонід Калашников, Світлана Сергеєва та Леонід Слуцький) підпадають під персональні санкції ЄС щодо агресії Росії проти України – заборона на вʼїзд до ЄС (не стосується міжнародних організацій). Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС", - написав литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці у Facebook, інформує "Європейська правда".

Зінгеріс додав, що українських моряків, захоплених у Керченській протоці, продовжують утримувати у в'язниці. В Донецьку і Луганську відбувається незаконна "паспортизація", де російські паспорти видаються жителям Східної України за спрощеною процедурою.

"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися до ПАРЄ. В іншому випадку це не тільки підірвало б авторитет цієї організації, але й стало б додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС", - зазначив депутат.

Раніше Рада Державної Думи Росії затвердила свою частину делегації для участі в червневій сесії Ради Європи (ПАРЄ). Представники РФ мають намір вже 25 червня брати участь у голосуваннях.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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