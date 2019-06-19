Держдума Росії сформувала склад делегації на сесію ПАРЄ

Рада Державної Думи Росії сьогодні затвердила свою частину делегації для участі в червневій сесії Ради Європи (ПАРЄ).

Слуцький зазначив, що заявка на підтвердження повноважень російської делегації буде подаватися, виходячи з результатів голосування щодо резолюції до доповіді Петри де Суттер і за поправками про обмеження санкцій механізму ПАРЄ, повідомляє LB.ua.

"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень і, отже, буде введена заборона на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть в зал засідань Палацу Ради Європи", - сказав Слуцький.

За його словами, в парламенті РФ розглядаються два сценарії подальшого розвитку подій. Якщо ПАРЄ повністю підтвердить прийняття резолюції комітету міністрів, у кінці дня 24 червня парламент РФ офіційно направить свою заявку на повернення в ПАРЄ і 25 червня увійде в зал засідань ПАРЄ, в тому числі і братиме участь у виборах генерального секретаря Ради Європи.

Якщо повноваження делегації РФ будуть підтверджені не в повному обсязі, "в цьому випадку делегація РФ покине зал, це буде означати припинення нашої роботи в ПАРЄ".

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.

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