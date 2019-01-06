Естонія не готова голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ

Представники естонської делегації не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)

Головною темою розмови президентки Естонії Керсті Кальюлайд з тими депутатами парламенту, які будуть представляти Естонію в Парламентській асамблеї Ради Європи, стало питання про можливості відновлення повноважень російської делегації в асамблеї.

Представники Естонії не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ, інормує "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У червні на розгляд сесії Парламентської Асамблеї ймовірно винесуть новий варіант Регламенту організації, який відкриє шлях до повернення Росії в ПАРЄ.

"Хоча формально будуть обговорюватися процедурні питання, всі прекрасно розуміють, що насправді будуть вирішувати питання про подальший статус Росії в цій організації", - сказав депутат Рійгікогу, член естонської делегації в ПАРЄ Еерік-Нійлес Крос.

"Судячи за нашими попередніми обговореннями, всі члени делегації, які будуть присутні, голосуватимуть проти того, щоб повернути право голосу (Росії)", - заявила депутат Рійгікогу, голова естонської делегації в ПАРЄ Марія Юферєва-Скуратовські.

За наявною інформацією, таку ж позицію займають Латвія, Литва, Грузія і Україна.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

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