Естонія не готова голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ
Представники Естонії не готові голосувати за відновлення повноважень Росії в ПАРЄ, інормує "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
У червні на розгляд сесії Парламентської Асамблеї ймовірно винесуть новий варіант Регламенту організації, який відкриє шлях до повернення Росії в ПАРЄ.
"Хоча формально будуть обговорюватися процедурні питання, всі прекрасно розуміють, що насправді будуть вирішувати питання про подальший статус Росії в цій організації", - сказав депутат Рійгікогу, член естонської делегації в ПАРЄ Еерік-Нійлес Крос.
"Судячи за нашими попередніми обговореннями, всі члени делегації, які будуть присутні, голосуватимуть проти того, щоб повернути право голосу (Росії)", - заявила депутат Рійгікогу, голова естонської делегації в ПАРЄ Марія Юферєва-Скуратовські.
За наявною інформацією, таку ж позицію займають Латвія, Литва, Грузія і Україна.
Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.
Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.
Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.
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