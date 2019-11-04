ПАРЄ прийняла рішення щодо Росії, - ОНОВЛЕНО

Норми, які могли дозволити зняти санкції з Росії, з документа прибрали

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка спочатку мала на меті зняття санкційного тиску з Російської Федерації.

За це рішення проголосували 105 членів ПАРЄ, 30 - проти, 16 утрималися, повідомляє "Європейська правда".

Доповідь та проект цього рішення готував проросійський депутат від Нідерландів Тіні Кокс. Однак при підготовці документа до голосування вдалося прибрати з тексту ключові небезпечні норми.

Як повідомлялося, спочатку пропонувалося запропонувати новий складний механізм введення санкцій, скасувавши існуючу санкційну процедуру. Але в прийнятому документі йдеться про те, що нова громіздка процедура буде створена на додаток до існуючої, нинішнє право ПАРЄ самостійно накладати санкції на Росію залишається без змін.

Відповідно до прийнятого рішення, додаткові санкційні процедури можна буде застосовувати для введення жорстких санкцій проти держави-члена РЄ, включаючи рекомендації про вихід цієї держави з Ради Європи. У рішенні наголошується, що воно викликане ситуацією, яку створила Росія після анексії Криму і нападу на Донбас, тому ця процедура може бути введена також проти РФ.

Рішення про ці жорсткі санкції повинне бути прийняте за спільним рішенням ПАРЄ, Комітету міністрів і генерального секретаря Ради Європи.

Оновлення

"Резолюцію ПАРЄ проголосовано. Росія не отримала зміни процедури введення санкцій!" - прокоментував рішення голова делегації Верховної Ради України Володимир Ар'єв.

За його словами, в резолюції ПАРЄ критикує Росію за відмову подавати свою делегацію і платити внесок до Ради Європи.

"Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов'язання. Нинішній санкційний механізм залишається. Можливо, буде введено додатковий, складніший. Але це вже справа майбутніх сесій. Делегація зробила все можливе", - написав він.

Заступник члена делегації в ПАРЄ, народний депутат Борислав Береза, своєю чергою, зазначає, що Росія надалі буде шукати можливості повернутися в зал Асамблеї без виконання резолюцій.

"Сьогоднішня доповідь голландця Тінні Кокса не повертає делегацію РФ у ПАРЄ і не знімає з них санкції, але закладає механізми, які можуть бути використані в майбутньому за певних обставин", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що народний депутат Борислав Береза, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза заявив, що в ПАРЄ планують змінити режим санкцій проти РФ, аби повернути делегацію країни.