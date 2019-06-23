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КМДА закликає киян взяти участь у Марші рівності

Київська міська державна адміністрація закликала киян підтримати Марш Рівності і "показати, що в Києві немає місця для дискримінації"
Організатори Маршу Рівності, який стане завершенням цьогорічного прайд-тижня, очікують до 10 тисяч учасників.
КМДА закликає киян взяти участь у Марші рівності Фото: israelperson.co.il

Організатори Маршу Рівності, який стане завершенням цьогорічного прайд-тижня, очікують до 10 тисяч учасників, йдеться в "Громадське".

"Я закликаю всіх мешканців і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від ґендера, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо. Адже мова йде насамперед про права людини, про право кожного з нас залишатися собою. Відкинувши особисті політичні, релігійні, суспільні чи інші переконання, ми повинні дбати про безпеку кожного. Разом з поліцією та організаторами працюємо над тим, аби Марш рівності пройшов безпечно, адже безпечний Марш рівності – можливість показати, що Київ – справді європейська столиця", – зазначив він.

Темою Київ Прайду-2019 стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом – "Наша традиція – це свобода!".

Нагадаємо, організатори "КиївПрайду" шкодують, що ні президент Володимир Зеленський, ні мер Києва Віталій Кличко не відреагували на напади 19 червня на відвідувачів "ПрайдХауса".

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23 06 2019 10:11
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