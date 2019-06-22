"КиївПрайд": Зеленський і Кличко ніяк реагують на напади

Організатори "КиївПрайду" шкодують, що ні президент Володимир Зеленський, ні мер Києва Віталій Кличко не відреагували на напади 19 червня на відвідувачів "ПрайдХауса"

Організатори "КиївПрайду" також зазначили, що Зеленський досі ніяк не відреагував на їх "щире" відеозапрошення на Марш Рівності, який відбудеться 23 червня.

"Ми твердо переконані, що відсутність публічної реакції на насильство, яке в нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимацією. Це неприйнятно в сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські", - сказала на брифінгу в суботу біля будівлі адміністрації президента директор ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник, йдеться в "УП".

Водночас голова піар-департаменту "КиївПрайду" Софія Лапіна заявила, що, за інформацією організаторів, 19 червня невідомі побили 17-18 відвідувачів заходуу центрі "Ізоляція".

"На даний момент ми знаємо про напади на чотири групи відвідувачів "ПрайдХабу", які ізолюються в креативному центрі IZONE...19 червня постраждало чотири групи, які включають від 2 до 8 осіб. Тобто ми можемо говорити про 17—18 постраждалих", - цитує Лапіну Укрінформ.

За її словами, всі постраждалі наразі у "більш-менш стабільному нормальному стані".

Лапіна додала, що у поліцію звертались безпосередньо постраждалі, однак організаторам відомо про внесення до ЄДР лише одного звернення щодо побиття.

Нагадаємо, на Марші Рівності, який пройде Києвом 23 червня, окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові.

Додамо, що два останні роки Марш рівності в Києві проходив за маршрутом від Будинку вчителя до площі Льва Толстого.

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