Противники Маршу рівності проведуть свою акцію в центрі Києва

Під стінами АП виступали деякі учасники мітингу, вони також вигукували "Слава Ісусу Христу – навіки слава"

22 та 23 червня противники Маршу рівності проведуть акцію "Всеукраїнська варта на захист сімей та дітей" на вулиці Володимирській у центрі Києва.

18 червня під АП зібралися близько 2-3 десятків осіб з прапорами "Правого сектора", "Традиції і порядок" та "Невідомий патріот", а також з плакатами "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "Є родина – є Україна", інформує "Українська правда".

Під стінами АП виступали деякі учасники мітингу, вони також вигукували "Слава Ісусу Христу – навіки слава".

"Ми вимагаємо не допустити проведення гей-параду на крові, який запланований у цьому році на 23 червня, в найближчу неділю. 22-23 червня буде проходити всеукраїнська варта на захист сім'ї та дітей. Вона буде проходити на Володимирській вулиці біля пам'ятника Грушевському, де торік відбувалося побиття мирних громадян", - заявили на мітингу, інформує LB.ua.

Учасники акції заявили також політичну вимогу - "припинити робити ЛГБТ-ідеологію панівною".



Фото: Макс Требухов



Фото: Макс Требухов

У мітингу біля АП узяли участь близько двох десятків людей, серед яких - народний депутат Оксана Корчинська і її чоловік, лідер "Братства" Дмитро Корчинський.

Депутат Корчинська попередила, що акція протесту планується як мирна, але можливе застосування сили.

"У цьому році те, що буде відбуватися, нагадуватиме не парад, а Содом і Гоморру. Якщо нас провокуватимуть, якщо будуть паплюжити нашого Господа Бога, ми зможемо відповідати мечем. Нас особисто можете ображати, але якщо ви образили Господа Бога, не очікуйте від нас мирної реакції", - заявила вона.

Присутні закликали президента Володимира Зеленського розслідувати нібито "побиття правоохоронцями і заливання ними сльозогінним газом учасників акції, які вийшли мирно проти публічної пропаганди гомосексуалізму" у червні 2018 року.

Вони також вимагають "не допустити проведення гей-параду на крові цього року".

Зазначимо, два останні роки Марш рівності в Києві проходив за маршрутом від Будинку вчителя до площі Льва Толстого.

Перед торішньою акцією відбулися сутички між правоохоронцями і противниками Маршу рівності. Близько 200 націоналістів чергували біля пам'ятника Грушевському ще з ночі з метою перекрити рух колони Маршу рівності. Уранці, коли вони вийшли на проїжджу частину на вулиці Володимирській, їх силою відтіснили в бік.

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