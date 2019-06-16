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Bellingcat: Ультраправі готують анти-ЛГБТ акції до прайду-2019

З цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу "Протидія ЛГБТ"
Напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня у Києві, члени українських ультраправих та анти-ЛГБТ-груп "Традиція і порядок", Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.
Bellingcat: Ультраправі готують анти-ЛГБТ акції до прайду-2019 Фото: mozgovaya.livejournal.com

З цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу "Протидія ЛГБТ", сотнями її підписників є користувачі з вираженою неонацистською позицією, повідомляє Bellingcat Monitoring Project.

Зазначається, що на 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед іншого вони вимагають "запобігання подальшим провокаціям з боку представників ЛГБТ, які  спрямовані на поглиблення конфліктів у суспільстві".

"На мітингу планують виступити ідеолог "Азова" Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу "Орден", та Юрій Ноєвий (депутат Київської облради від ВО "Свобода" та активний учасник багатьох акцій проти ЛГБТ та феміністських рухів із товариства "Катехон", - ред.). Члени групи - 463 підписника - мають явні ультраправі, неонацистські імена", - підкреслюють у BMP.

Інформація про групу поширюється на інших ультраправих каналах Telegram, таких як "AVTONOM.NS" - неонацистському каналі, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган та расистів.

Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який "минулоріч хвалився у Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві", зазначає Bellingcat.

Нагадаємо, що у тайванському Тайбеї влаштували весільний банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів. На ньому одночасно одружилися близько 20 пар.

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16 06 2019 16:57
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