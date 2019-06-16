Bellingcat: Ультраправі готують анти-ЛГБТ акції до прайду-2019
З цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу "Протидія ЛГБТ", сотнями її підписників є користувачі з вираженою неонацистською позицією, повідомляє Bellingcat Monitoring Project.
Зазначається, що на 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед іншого вони вимагають "запобігання подальшим провокаціям з боку представників ЛГБТ, які спрямовані на поглиблення конфліктів у суспільстві".
"На мітингу планують виступити ідеолог "Азова" Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу "Орден", та Юрій Ноєвий (депутат Київської облради від ВО "Свобода" та активний учасник багатьох акцій проти ЛГБТ та феміністських рухів із товариства "Катехон", - ред.). Члени групи - 463 підписника - мають явні ультраправі, неонацистські імена", - підкреслюють у BMP.
Інформація про групу поширюється на інших ультраправих каналах Telegram, таких як "AVTONOM.NS" - неонацистському каналі, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган та расистів.
Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який "минулоріч хвалився у Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві", зазначає Bellingcat.
Нагадаємо, що у тайванському Тайбеї влаштували весільний банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів. На ньому одночасно одружилися близько 20 пар.
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