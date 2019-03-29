У зоопарку Сіднея публіці вперше показали дитинчат "червонокнижного" суматранського тигра

Їм дозволили покинути закриті вольєри та досліджувати всю територію вигулу тигрів у розпліднику

Знаменитий сіднейський зоопарк "Таронга" вперше представив відвідувачам тримісячних суматранських тигренят.

Перехід із закритих вольєрів у загальний відкритий розплідник - це своєрідний "виклик" для їхньої матері, 16-річної тигриці Картіки, оскільки їй буде складніше контролювати дітей і піклуватися про їхню безпеку, розповіла доглядачка зоопарку Луїза Гинман, повідомляє AFP.

Фото: Don Arnold / WireImage



Фото: Don Arnold / WireImage

Фото: Don Arnold / WireImage

17 січня в "Таронгу" з'явилися на світ троє тигренят - дві самки і самець. Їх назвали Мавар, що індонезійською означає "Троянда", і Тенга Малам ("Північ"), брата назвали Пемана ("Стрілець").

Суматранські тигри занесені до Червоної книги та перебувають під загрозою зникнення.

Зараз у світі налічується всього 350 тигрів у лісових масивах на індонезійському острові Суматра. Їхнє природне середовище проживання руйнують браконьєри та вирубка лісів під плантації для виробництва пальмової олії.

Також, на острові Тайвань помітили тайванського димчастого леопарда, якого востаннє бачили у дикій природі у 1983 році.