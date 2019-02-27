У Тайвані виявили димчастого леопарда, якого востаннє бачили понад 30 років тому

На острові Тайвань помітили тайванського димчастого леопарда, якого востаннє бачили у дикій природі у 1983 році.

Тайванські рейнджери, які охороняють територію, стверджують, що побачили тварину під час патрулювання південно-східній частині острова. За їхніми словами, вони помітили хижака двічі, повідомляє Yahoo! News.

Зазначається, що рейнджери з літа минулого року патрулювали прилеглі території у пошуках тайванського димчастого леопарда.

У свою чергу, професор природознавства з Національного університету Тайдун Лю Чіунг-сі повідомив місцевим ЗМІ, що не сумнівається в існуванні цієї тварини донині.

Тайванського димчастого леопарда востаннє помічали 36 років тому, однак визнали вимерлим у 2013 році.

Нагадаємо, що на Галапагоських островах, що в Тихому океані, знайшли гігантську черепаху виду Chelonoidis phantasticus. Учені знайшли черепаху жіночої статі 17 лютого та перевезли її в центр з розведення слонових черепах на острові Санта-Крус. За їхніми оцінками, тварина дуже стара - їй понад 100 років.