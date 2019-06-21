В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка

До того вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок

Вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.

21 червня члени Сенату обрали лідером Танзілу Норбоєву, повідомляє Радіо Свобода.

До того як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок.

Попереднього голову Сенату Нігматулла Юлдошева 20 червня було переведено на посаду генерального прокурора.

Він змінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, якого звинуватили у хабарництві.

Нагадаємо, що Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини.