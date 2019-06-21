ПОЛІТИКА НОВИНИВперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка
До того вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок
Фото: president.uz
21 червня члени Сенату обрали лідером Танзілу Норбоєву, повідомляє Радіо Свобода.
До того як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок.
Попереднього голову Сенату Нігматулла Юлдошева 20 червня було переведено на посаду генерального прокурора.
Він змінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, якого звинуватили у хабарництві.
Нагадаємо, що Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини.
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21 06 2019 22:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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