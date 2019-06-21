Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка

До того вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок
Вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат.
В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка Фото: president.uz

21 червня члени Сенату обрали лідером Танзілу Норбоєву, повідомляє Радіо Свобода.

До того як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем'єром і главою урядового комітету з питань жінок.

Попереднього голову Сенату Нігматулла Юлдошева 20 червня було переведено на посаду генерального прокурора.

Він змінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, якого звинуватили у хабарництві.

Нагадаємо, що Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.