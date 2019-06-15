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Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини

стала президентом "не панувати, а служити" народові Словаччини
Переможниця президентських виборів Словаччини Зузана Чапутова склала присягу.
Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини Фото: Зузана Чапутова

У свої 45 років юристка Чапутова стала одночасно і наймолодшою президенткою і першою жінкою на цій посаді,  повідомляє "Радіо Свобода".

У своєму виступі вона наголосила, що стала президентом "не панувати, а служити" народові Словаччини.

В другому турі президентських виборів за Чапутову проголосували 58% виборців, дипломата Мароша Шефчарова підтримали 42% виборців.

За традицією свій перший закордонний візит нова президентка Словаччини здійснить до Чехії через п’ять днів після інавгурації.

Нагадаємо, що вперше в історії стала Словаччини жінка стала главою держави.

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15 06 2019 19:53
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