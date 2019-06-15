ПОЛІТИКА НОВИНИПереможниця президентських виборів Словаччини Зузана Чапутова склала присягу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини
стала президентом "не панувати, а служити" народові Словаччини
Фото: Зузана Чапутова
У свої 45 років юристка Чапутова стала одночасно і наймолодшою президенткою і першою жінкою на цій посаді, повідомляє "Радіо Свобода".
У своєму виступі вона наголосила, що стала президентом "не панувати, а служити" народові Словаччини.
В другому турі президентських виборів за Чапутову проголосували 58% виборців, дипломата Мароша Шефчарова підтримали 42% виборців.
За традицією свій перший закордонний візит нова президентка Словаччини здійснить до Чехії через п’ять днів після інавгурації.
Нагадаємо, що вперше в історії стала Словаччини жінка стала главою держави.
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15 06 2019 19:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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