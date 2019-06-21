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У Марші Рівності в Києві візьме участь колона ЛГБТ-військових, - доброволець

"Після цього я створив групу у Facebook "Військові ЛГБТ та наші союзники", де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів та наших союзників"
На Марші Рівності, який пройде Києвом 23 червня, окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові.
У Марші Рівності в Києві візьме участь колона ЛГБТ-військових, - доброволець Фото: twitter.com/MikiTakes

Доброволець батальйону "Донбас" (2014-2016 рр.) Віктор Пилипенко розповів, що ідея створити окрему колону ЛГБТ-військових і їхніх союзників у нього з’явилась після публічного камінг-ауту, який він зробив у 2018 році, повідомляє "Громадське".

"Після цього я створив групу у Facebook "Військові ЛГБТ та наші союзники", де зібрав усіх небайдужих ЛГБТ-ветеранів та наших союзників для того, щоб про те, що ЛГБТ-люди воюють за конституційні права громадян України, знало якомога більше людей", - сказав Пилипенко.

Він уточнив, що поки очікує на участь 15 людей у цій колоні. 

"Але сподіваємося, що зголоситься більше. На жаль, не всі військові ЛГБТ і союзники можуть нас підтримати своєю присутністю, адже більшість зараз перебуває в зоні ООС чи в інших містах", - сказав доброволець.

Нагадаємо, що два останні роки Марш рівності в Києві проходив за маршрутом від Будинку вчителя до площі Льва Толстого.

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21 06 2019 18:36
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