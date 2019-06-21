Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Наразі 102 постраждалих госпіталізовані й перебувають у різних лікарнях, повідомляє "Перший канал" Грузії з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Фото: twitter.com ermakovaTT
Фото: twitter.com/OlegPanfilov
Директор однієї з тбіліських клінік Георгій Кордзахій повідомив, що двом постраждалим на акції перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, довелося видалити очі через важке пошкодження, інформує "Радіо Свобода".
Грузинське видання Fortuna пише, що, зокрема, око видалили журналістці після попадання гумової кулі, випущеної з поліцейської зброї.
Фото: twitter.com/OlegPanfilov
У клініці також повідомили, що ще один пацієнт може втратити очі, однак наразі ситуація ускладнюється наявністю важкої травми в області обличчя.
Фото - Ariana Gic/Facebook
Фото - Ariana Gic/Facebook
Фото - Ariana Gic/Facebook
Фото - Ariana Gic/Facebook
Нагадаємо, увечері 20 червня в Тбілісі близько 7 тисяч людей вийшли на акцію протесту. Вони вимагають відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі через візит російських депутатів в Тбілісі.
Фото: соцмережі
Фото - Ariana Gic/Facebook
Невдоволення громадськості викликало те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов сидів у кріслі голови парламенту Грузії, коли виступав на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Це також викликало обурення групи парламентаріїв, які зірвали засідання.
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль та водометів силовики завершили операцію з розгону акції протесту.
Лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе анонсував нову акцію протесту 21 червня о 19:00 на проспекті Руставелі.
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