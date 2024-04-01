В Ізраїлі почалися 4-денні багатотисячні антиурядові протести

Демонстранти вимагають "негайних виборів", скануючи, що для Нетаньяху важлива лише одна річ - залишитися на посаді.

Біля ізраїльського парламенту споруджено наметове містечко, пише The Times of Israel.

Мітингарі закликають прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і його уряд піти у відставку, щоб можна було провести дострокові вибори, а також влада має погодитись на угоду про звільнення 130 заручників, які утримуються в секторі Газа.

Організатори заявили, що в акції взяли участь більше 100 тисяч людей, а засоби масової інформації повідомили, що явка обчислюється десятками тисяч.

"Нам потрібні вибори. Уряд не має довіри суспільства. І вони хочуть ухвалити закон, який дозволяє кожній п'ятій людині уникнути служби в армії", - сказав один з учасників.

Наразі відомо про одного заарештованого протестувальника, заявили в поліції. Протестувальники встановили сотню наметів під Кнесетом, щоб ночувати на місці події.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що такий крок паралізує країну - "у розпал війни, за момент до перемоги" - на строк до восьми місяців.

"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є Хамас, і цим все сказано", - сказав Прем’єр.

Минулого тижня Ізраїль погодився на пропозицію США про обмін полоненими і заручниками.