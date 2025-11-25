Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд

Відмова від цього порушує права громадян ЄС на повагу до приватного життя та свободу пересування.

Європейський суд справедливості постановив, що Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС.

Про це йдеться у рішенні Суду Європейського Союзу.

Це рішення прийняли у зв’язку з інцидентом, коли польській парі, яка одружилася у Берліні у 2018 році, відмовили у реєстрації шлюбу в Польщі "на підставі того, що польське законодавство не дозволяє шлюби між особами однієї статі".

"Відмова визнавати шлюб між двома громадянами Союзу суперечить праву ЄС, оскільки порушує свободу та право на повагу до приватного і сімейного життя", – йдеться у заяві Європейського суду.

Тому у суді ЄС зауважили, що подружжя, як громадяни ЄС, мають право на свободу пересування та проживання на території держав-членів, а також правом вести нормальне сімейне життя під час реалізації цієї свободи та після повернення до своєї держави-члена походження.

Тож суд вважає, що подібна відмова суперечить правилам ЄС. Крім цього, це не лише порушує свободу пересування та проживання, а також право на повагу до приватного та сімейного життя.