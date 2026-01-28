В Угорщині висунули обвинувачення меру Будапешта через організацію ЛГБТ-прайду
Угорська прокуратура висунула офіційні обвинувачення меру Будапешта Гергею Корачоню за організацію червневого маршу на підтримку прав ЛГБТ.
Про це повідомляє The Guardian.
Йдеться про прайд, який відбувся у червні минулого року після того, як уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заборонив захід, посилаючись на закон про "захист дітей". Попри заборону поліції, Корачонь надав маршу статус міського заходу, що дозволило провести його без погодження центральної влади. У результаті вулицями Будапешта пройшли близько 200 тисяч людей — рекордна кількість для країни.
Прокуратура заявила, що мер "організував і очолив публічне зібрання всупереч забороні поліції", та запропонувала суду накласти штраф без проведення повноцінного відкритого процесу. Суму можливого стягнення наразі не оприлюднюють.
Корачонь, який є опозиційним політиком, різко розкритикував дії влади та заявив, що продовжить відстоювати свободу. Раніше на будівлі мерії Будапешта були вивішені прапори ЛГБТК+ та України як символи солідарності.
Напередодні маршу угорська влада попереджала організаторів про можливе ув’язнення терміном до одного року, а учасників — про ризик штрафів до 500 євро та ідентифікацію за допомогою систем розпізнавання облич. Втім, у липні поліція заявила, що не застосовуватиме санкцій до учасників заходу.
У Європейському Союзі справу розглядають як випробування для демократії та верховенства права в Угорщині. Опозиція стверджує, що уряд Орбана використовує тему ЛГБТ для мобілізації консервативного електорату напередодні парламентських виборів.
Угорщина протягом останніх років ухвалила низку законів, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.