В Угорщині висунули обвинувачення меру Будапешта через організацію ЛГБТ-прайду

Раніше на будівлі мерії Будапешта були вивішені прапори ЛГБТК+ та України як символи солідарності.

Угорська прокуратура висунула офіційні обвинувачення меру Будапешта Гергею Корачоню за організацію червневого маршу на підтримку прав ЛГБТ.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про прайд, який відбувся у червні минулого року після того, як уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заборонив захід, посилаючись на закон про "захист дітей". Попри заборону поліції, Корачонь надав маршу статус міського заходу, що дозволило провести його без погодження центральної влади. У результаті вулицями Будапешта пройшли близько 200 тисяч людей — рекордна кількість для країни.

Прокуратура заявила, що мер "організував і очолив публічне зібрання всупереч забороні поліції", та запропонувала суду накласти штраф без проведення повноцінного відкритого процесу. Суму можливого стягнення наразі не оприлюднюють.

Корачонь, який є опозиційним політиком, різко розкритикував дії влади та заявив, що продовжить відстоювати свободу. Раніше на будівлі мерії Будапешта були вивішені прапори ЛГБТК+ та України як символи солідарності.

Напередодні маршу угорська влада попереджала організаторів про можливе ув’язнення терміном до одного року, а учасників — про ризик штрафів до 500 євро та ідентифікацію за допомогою систем розпізнавання облич. Втім, у липні поліція заявила, що не застосовуватиме санкцій до учасників заходу.

У Європейському Союзі справу розглядають як випробування для демократії та верховенства права в Угорщині. Опозиція стверджує, що уряд Орбана використовує тему ЛГБТ для мобілізації консервативного електорату напередодні парламентських виборів.

Угорщина протягом останніх років ухвалила низку законів, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.