Кілька десятків ЛГБТ-військових вийшли на Марш Рівності у Києві

Колона військових вперше пройшла маршем на Київ Прайд.

"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", — зазначив один з учасників Маршу, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко, йдеться у "Громадське".

На питання, як бути геєм в армії, він зазначив, що "це некомфортно, бо дуже багато гомофобів".

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, нажаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права в тому числі", — додав він.

Щодо дискримінації, Віктор розповів, що у мережі його називали "пі*ром" люди, які називають себе націоналістами, але не пішли на війну.

Нагадаємо, під час Маршу рівності у Києві поліцейські затримали 9 осіб, котрі готували провокації на Марші рівності.

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