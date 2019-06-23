Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кілька десятків ЛГБТ-військових вийшли на Марш Рівності у Києві

Понад 30 військових пройшли колоною на Марші Рівності-2019
Колона військових вперше пройшла маршем на Київ Прайд.
Кілька десятків ЛГБТ-військових вийшли на Марш Рівності у Києві Фото: twitter.com/MikiTakes

"Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей", — зазначив один з учасників Маршу, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко, йдеться у "Громадське".

На питання, як бути геєм в армії, він зазначив, що "це некомфортно, бо дуже багато гомофобів".

"Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, нажаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права в тому числі", — додав він. 

Щодо дискримінації, Віктор розповів, що у мережі його називали "пі*ром" люди, які називають себе націоналістами, але не пішли на війну.

Нагадаємо, під час Маршу рівності у Києві поліцейські затримали 9 осіб, котрі готували провокації на Марші рівності.

Читайте також: На кліматичні протести у Німеччині вийшли тисячі людей

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2019 11:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.