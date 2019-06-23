Дев'ятьом провокаторам на Марші рівності загрожує до семи років ув'язнення, - НАЖИВО
"Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції, інформують в "УП".
У поліції зазначили, що вік зловмисників – від 18 до 48 років.
Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства).
Затриманим загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація закликала киян підтримати Марш Рівності і "показати, що в Києві немає місця для дискримінації".
Читайте також: Молдова хоче запозичити досвід України в боротьбі з корупцією
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження