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Дев'ятьом провокаторам на Марші рівності загрожує до семи років ув'язнення, - НАЖИВО

У Києві поліцейські затримали 9 осіб, котрі готували провокації на Марші рівності
Як повідомляє поліція Києва, за фактом їхніх дій розпочато кримінальне провадження.
Дев Фото: з відкритих джерел

"Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції, інформують в "УП".

У поліції зазначили, що вік зловмисників – від 18 до 48 років. 

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства).

Затриманим загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація закликала киян підтримати Марш Рівності і "показати, що в Києві немає місця для дискримінації".

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23 06 2019 10:27
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