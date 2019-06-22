На кліматичні протести у Німеччині вийшли тисячі людей

Тисячі людей приєдналися до кліматичного протесту у західному німецькому селі Хохнеукірх поблизу однієї з найбільших вугільних шахт країни

Суботній мітинг відбувається через два дні після того, як лідери Європейського союзу не змогли домовитися про план, щоб до 2050 року зробити економіку блоку кліматично нейтральною.

Німецька поліція мобілізувала сотні офіцерів для того, щоб запобігти блокуванню протестувальниками шахт та суміжних електростанцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Протестувальники кажуть, що "важливо збільшити тиск на уряд".

Alle Dörfer bleiben! Der goldene Finger füllt die Straßen von Hochneukirch - nur wenige Hundert Meter vor der Abbruchkante. pic.twitter.com/PfzIdgT2SN — Ende Gelände (@Ende__Gelaende) 22 июня 2019 г.

Протягом минулого року студенти в Європі та по всьому світу приєдналися до щотижневих акцій протесту, щоб їхні уряди вжили заходів для стримування викидів CO2, зупинки змін клімату та глобального потепління.

#EndeGelaende hochneukirch Marktplatz. Das ist der Hammer wie viele Menschen hier sind. pic.twitter.com/Nepuo7EuD1 — AlvinsWunderbareWelt (@WeltAlvins) 22 июня 2019 г.

Напередодні німецький суд постановив, що виробники м'яса птиці та яєць мають право вбивати курчат чоловічої статі, які не потрібні їм.

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