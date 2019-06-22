На кліматичні протести у Німеччині вийшли тисячі людей
Німецька поліція мобілізувала сотні офіцерів для того, щоб запобігти блокуванню протестувальниками шахт та суміжних електростанцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Протестувальники кажуть, що "важливо збільшити тиск на уряд".
Alle Dörfer bleiben! Der goldene Finger füllt die Straßen von Hochneukirch - nur wenige Hundert Meter vor der Abbruchkante. pic.twitter.com/PfzIdgT2SN— Ende Gelände (@Ende__Gelaende) 22 июня 2019 г.
Протягом минулого року студенти в Європі та по всьому світу приєдналися до щотижневих акцій протесту, щоб їхні уряди вжили заходів для стримування викидів CO2, зупинки змін клімату та глобального потепління.
#EndeGelaende hochneukirch Marktplatz. Das ist der Hammer wie viele Menschen hier sind. pic.twitter.com/Nepuo7EuD1— AlvinsWunderbareWelt (@WeltAlvins) 22 июня 2019 г.
Напередодні німецький суд постановив, що виробники м'яса птиці та яєць мають право вбивати курчат чоловічої статі, які не потрібні їм.
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