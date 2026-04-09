Тисячі литовців вийшли на протест проти державної цензури

09 квітня 2026, 11:44
Фото: news.mail.ru
Протест у Вільнюсі став одним із найбільших за останні роки.

Напередодні ввечері у Вільнюсі понад 10 тисяч людей вийшли на протест проти спроб політизації литовського суспільного мовника. 

Про це пише видання LRT.

Спроби керівної коаліції, очолюваної соціал-демократами, пришвидшити ухвалення поправок минулого року вже викликали мітинги під парламентом у грудні 2025 року. Тепер протест став однією з найбільших акцій останніх років.

Поліція оцінила чисельність учасників на понад 10 тисяч. Після того як не вдалося ухвалити поправки за прискореною процедурою, створили парламентську робочу групу для перегляду управління телерадіокомпанією.

Законопроєкт, підготовлений групою, розширює контроль над медіа, що викликало критику журналістів та науковців.

"Вони контролюватимуть те, що ви бачите і чуєте. І коли ви говорите це вголос, це стає справді страшним. Експерти вже назвали закон цензурою, забороненою Конституцією", – заявила організаторка протесту і голова Асоціації професійних журналістів Біруте Давідоніте.

Учасники мітингу також скаржаться на відсутність пояснень від Сейму щодо мети змін. Організатори сподіваються, що активний тиск громадськості зупинить політизацію LRT, як це сталося у грудні.

 
ЛитвацензураВільнюспротест

