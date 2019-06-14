Німецький суд дозволив масові вбивства курчат чоловічої статі

Постанова Федерального адміністративного суду Німеччини від четверга дає такий дозвіл компаніям лише тимчасово, поки не буде знайдено альтернативу

Німецький суд постановив, що виробники м'яса птиці та яєць мають право вбивати курчат чоловічої статі, які не потрібні їм.

Масові вбивства курчат чоловічої статі є звичайною практикою в індустріальному птахівництві в усьому світі, повідомляє BBC.

Після того, як стать курчат визначають, мільярди птахів вбивають - зазвичай пропускаючи через дробарку або ж труячи газом.

За даними влади, щороку у Німеччині так вбивають близько 45 мільйонів курчат.

У 2013 році земля Північний Рейн-Вестфалія видала закон, який забороняв інкубаторам вбивати пташенят. Після цього два інкубатори, які розміщені у цій землі, оскаржили місцевий закон у суді.

Перша стаття закону про добробут тварин у Німеччині говорить, що: "Ніхто не має завдавати болю, страждань або шкоди тваринам без достатньої на це причини".

Суд нижчої інстанції постановив, що вбивство задля виробництва продовольства є "достатньою" підставою, що призвело до нинішнього розгляду у суді.

Німецький міністр сільського господарства Юлія Кльокнер назвала цю практику "етично неприйнятною" і закликала до її заборони. Але в четвер високий суд у Лейпцигу підтвердив, що вбивство пташенят залишатиметься дозволеним до запровадження альтернативних методів визначення статі ще у яйцях.

Ухвала суду означає, що економічні причини самі по собі не є "достатніми" підставами - але не дають можливості негайно заборонити цю практику.

Речник німецької Зеленої парті Фрідріх Остендорф заявив, що "здивований і розчарований" рішенням суду.

Масове вбивство курчат є звичайною практикою у виробництві харчових продуктів у всьому світі.

На мільярди курей, яких використовують у птахівництві для виробництва яєць та м'яса, приблизно така ж кількість курчат чоловічої статі гине незабаром після народження.

Самців у птахівництві розглядають як комерційно непридатних, тому що вони ростуть повільніше за курей, а тому не підходять для виробництва м'яса.



Фото: Getty Images

Найбільш поширеними способами вбивства є задушення з використанням газу та перероблення у високошвидкісних дробарках.

Британське Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами вважає, що перероблення у дробарці є насправді більш гуманним, ніж вбивство з використанням газу, оскільки, якщо його виконують правильно, то курчата гинуть за секунду, а смерть від задухи може тривати дві хвилини.

Масові вбивства пташенят вже давно перебувають у центрі уваги правозахисників, які вважають цю практику неетичною.

Вчені в деяких країн намагалися знайти інше рішення. Після багаторічних досліджень і мільйонів урядових коштів, німецька компанія Seleggt почала продавати перші на ринку яйця, "через які ніхто не загинув" минулого року.

Вони розробили неінвазивний спосіб визначення статі курячого ембріона приблизно через сім днів після запліднення шляхом вилучення рідини та аналізу гормонів.

Метод дозволяє компанії доводити до повної зрілості тільки самок, а яйця з ембріонами самців переробити до вилуплення - перетворивши їх у високоякісні корми для тварин.

Яйця Respeggt доступні у більш ніж 200 магазинах Німеччини. У компанії сподіваються, що така технологія набуде більшого розповсюдження найближчим часом.

Читайте також: У Німеччині закрилася остання звіроферма, де розводили норок для виготовлення хутряних виробів