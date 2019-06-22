Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка у нардепи

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради

Відповідне рішення ухвалили 21 червня.

Онищенко подав у суд на рішення ЦВК, яка раніше відмовилася реєструвати його кандидатом через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні, повідомляє Слідство.Інфо.

"У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання", - пише видання.

"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час", – йдеться у рішенні суду.

Сам Онищенко підтвердив інформацію на своїй сторінці в Facebook, написавши: "Отримав хороші новини сьогодні".

Напередодні український депутат-утікач Олександр Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах.

Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.

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