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Петиція про скорочення депутатів Ради набрала необхідну кількість голосів

"Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік"
Петиція про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.
Петиція про скорочення депутатів Ради набрала необхідну кількість голосів Фото:pressident.gov.ua

Про це свідчать дані на сайті Президента.

Згадану петицію було оприлюднено 22 травня 2019 року у відповідному розділі на сайті.

В описі до петиції її ініціатор Костянтин Сокуренко вказав: "для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік".

Нагадаємо, що на сайті Президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського.

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21 06 2019 21:42
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