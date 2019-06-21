НОВИНИПетиція про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Петиція про скорочення депутатів Ради набрала необхідну кількість голосів
"Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік"
Фото:pressident.gov.ua
Про це свідчать дані на сайті Президента.
Згадану петицію було оприлюднено 22 травня 2019 року у відповідному розділі на сайті.
В описі до петиції її ініціатор Костянтин Сокуренко вказав: "для економії коштів і зменшення тягаря для українців, якими є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік".
Нагадаємо, що на сайті Президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського.
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21 06 2019 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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