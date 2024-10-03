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В Європарламенті до ультраправої партії Орбана приєдналися депутати з Польщі

03 жовтня 2024, 11:38
В Європарламенті до ультраправої партії Орбана приєдналися депутати з Польщі
Фото: reuters.com
Влітку відбулись вибори до Європарламенту.

Ультраправі депутати Європарламенту від польської "Конфедерації" Анна Брилка і Томаш Бучек оголосили, що приєднують до нової сформованої угорським прем'єром Віктором Орбаном ультраправої групи "Патріоти за Європу".

Про це пише видання Euractiv.

Після червневих виборів до Європарламенту і обрання 6-ти депутатів "Конфедерації" партія розкололася на дві частини.

Троє новообраних євродепутатів: Єва Зайончковська-Гернік, Станіслав Тишка і Марчин Сипневський, приєдналися до нової групи "Європа суверенних націй", тоді як троє інших залишилися незалежними.

Депутатка Брилка оголосила, що вона та Бучек приєдналися до "Патріотів за Європу" після "довгих переговорів".

"Після кількох тижнів роботи в Європарламенті ми з Томашем Бучеком приєдналися до групи "Патріоти за Європу", де будемо співпрацювати з "Національним об’єднанням" Марін Ле Пен, партією VOX Сантьяго Абаскаля та "Фідес" Віктора Орбана", – йдеться в дописі соцмережі X (Twitter).

Попри те, що переговори тривали довго, "метою було приєднатися до найбільшої правої групи в цій каденції Європарламенту", додала вона.

Брилка також сказала, що разом з Бучеком "гідно представлятиме польські національні інтереси в групі "Патріоти за Європу".

За її словами, її приєднання до групи допоможе депутатам Європарламенту від "Конфедерації" ефективніше просувати свої вимоги.

В Європарламенті рідко трапляються випадки, коли партія розколюється, а депутати приєднуються до різних груп, як це сталося у випадку з депутатами "Конфедерації".

Крім того, на початку вересня стало відомо, що Ультраправі перемагають на виборах у Німеччині.

 

Європарламентдепутати

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