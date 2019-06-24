Саакашвілі пов'язує недопуск до Ради "Руху нових сил" із Порошенком

Екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі пов'язує недопуск кандидатів від його партії на вибори до Верховної Ради з п’ятим президентом Петром Порошенком

Пізніше він виклав відео з аеропорту, де заявив, що у них "є кращі юристи, які будуть розрулювати цю ситуацію".

Про це він написав у Facebook, реагуючи на відмову ЦВК у реєстрації кандидатів від партії "Рух нових сил", йдеться в "УП".

"Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк (Нацбанк – ред.), керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК", - написав Саакашвілі.

"Не хочуть тварі змін, але прийдеться їм на це піти", - сказав лідер РНС.

Він відзначив, що не збирається сидіти склавши руки, тому летить у Одесу, де буде зустрічатися з виборцями.

"Все одно ми прорвемося, підемо з нашим списком на вибори, і все одно будемо перемагати, бо країні потрібні зміни. Все вийде у нас", - підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, ЦВК відмовилася зареєструвати на вибори партію Саакашвілі. Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії.

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