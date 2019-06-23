Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЦВК відмовилася зареєструвати на вибори партію Саакашвілі

Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії
Центральна виборча комісія в неділю, 23 червня, відмовилася зареєструвати кандидатів від "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.
ЦВК відмовилася зареєструвати на вибори партію Саакашвілі Фото: Ельдар Сарахман / УП

Вибори до Верховної Ради було оголошено 21 травня, але партія подала документи, з яких свідчить, що рада РНС нібито розглядав питання, пов'язані з участю у виборах, ще 8 травня, повідомляє LB.ua.

Крім того, комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії.

ЦВК вирішила скерувати копію свого рішення і документи до нього в Національну поліцію для проведення перевірки.

Нагадаємо, що Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка у нардепи.

Дострокові вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2019 22:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.