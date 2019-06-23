ЦВК відмовилася зареєструвати на вибори партію Саакашвілі

Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії

Центральна виборча комісія в неділю, 23 червня, відмовилася зареєструвати кандидатів від "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.

Вибори до Верховної Ради було оголошено 21 травня, але партія подала документи, з яких свідчить, що рада РНС нібито розглядав питання, пов'язані з участю у виборах, ще 8 травня, повідомляє LB.ua.

Крім того, комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії.

ЦВК вирішила скерувати копію свого рішення і документи до нього в Національну поліцію для проведення перевірки.

Нагадаємо, що Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка у нардепи.

Дострокові вибори в Україні відбудуться 21 липня.