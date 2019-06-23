CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентральна виборча комісія в неділю, 23 червня, відмовилася зареєструвати кандидатів від "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК відмовилася зареєструвати на вибори партію Саакашвілі
Комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії
Фото: Ельдар Сарахман / УП
Вибори до Верховної Ради було оголошено 21 травня, але партія подала документи, з яких свідчить, що рада РНС нібито розглядав питання, пов'язані з участю у виборах, ще 8 травня, повідомляє LB.ua.
Крім того, комісія констатувала, що скликання і проведення позачергового з'їзду РНС, а також затвердження списку кандидатів проходило з порушенням вимог статуту партії.
ЦВК вирішила скерувати копію свого рішення і документи до нього в Національну поліцію для проведення перевірки.
Нагадаємо, що Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка у нардепи.
Дострокові вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 06 2019 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження