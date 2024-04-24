Канада попри санкції дозволила Airbus використовувати російський титан у виробництві літаків

Уряд Канади надав компанії Airbus дозвіл на використання титану з росії у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу в рамках останнього пакету санкцій.

Про це пише агентство Reuters.

Таке рішення надає Airbus гнучкості на його канадських заводах і зменшить занепокоєння щодо того, що його основна діяльність може постраждати від фактичної заборони імпорту до Канади його літаків європейського виробництва, які найбільше залежать від легкого титану.

"Airbus знає про те, що канадський уряд наклав санкції на ВСМПО, і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій Airbus відповідно до застосовних санкцій", - заявили в Airbus Canada.

Компанія не надала детальної інформації про дозволи і не повідомила, як довго вони будуть діяти.

В Уряді Канади не відповіли на запити про коментарі.

Проте ця компанія не єдина, попри два роки повномасштабної війни в Україні російський титан продовжує текти на Захід.