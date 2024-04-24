Безпілотники СБУ ударили по двом нафтобазам в Смоленській області – ЗМІ

Дрони СБУ вразили дві нафтобази у Смоленській області і знищили 26 тисяч кубометрів російського палива.

Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах, пише Укрінформ.

Вночі були атаковані дві бази "Роснєфті" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів, які розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

За даними джерел, "бавовну" влаштували дрони СБУ.



На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - заявляє джерело.

Нагадаємо, що зранку в росії заявили про атаку на металургійний комбінат і нафтобазу.