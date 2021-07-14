Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Про це у Телеграмі повідомляє МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ", - написав Аваков.

Він подякував команді МВС за роки спільної праці.

"Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!", - заявив Аваков.

Як повідомлялося, Аваков 22 лютого 2014 року став в.о міністра внутрішніх справ, після того, як з цієї посади був звільнений Віталій Захарченко.

З 27 лютого 2014 року Аваков перебував на посаді міністра внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.