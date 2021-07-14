ПОЛІТИКА НОВИНИАрсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков подав заяву про відставку
Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!
Фото: МВС
Про це у Телеграмі повідомляє МВС.
"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ", - написав Аваков.
Він подякував команді МВС за роки спільної праці.
"Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!", - заявив Аваков.
Як повідомлялося, Аваков 22 лютого 2014 року став в.о міністра внутрішніх справ, після того, як з цієї посади був звільнений Віталій Захарченко.
З 27 лютого 2014 року Аваков перебував на посаді міністра внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.
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