Зеленський назвав умови відставки Авакова
Про це президент повідомили в інтерв'ю "Українській правді", передає РБК - України.
"Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк та Шеремета. Шеремет - його особиста відповідальність. І я йому говорив, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу, і суспільство це бачить - там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я б не хотів, щоб історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе", - сказав Зеленський.
Також президент зазначив, що не пропонував Йому піти у відставку, а відповідальність за скандали в Кагарлику та Броварах повинен нести сам міністр.
"Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні... За такі речі повинен нести відповідальність сам міністр", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що Україна є четвертою в Європі та десятою у світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів.
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