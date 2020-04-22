Україна - у світовому ТОП-10 в запровадженні цифрових водійських документів
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час онлайн презентації цифрових паспортів у "Дії", повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"За цей період (з моменту старту роботи додатку "Дія" - прим.) громадяни стали звикати до того, як користуватись електронними послугами. Поліція також опанувала цю технологію. Таким чином ми підтвердили свою заявку: Україна 4-та в Європі та 10-та у світі за рівнем запровадження цифрових водійських документів", - зазначив Аваков.
Міністр нагадав, що у лютому стартував проєкт "Цифровий образ документів" у єдиному додатку "Дія" - і за перші два місяці сам додаток завантажили понад 2,3 млн українців.
Аваков також додав, що загалом у додатку "Дія" було згенеровано майже мільйон електронних посвідчень водія і понад 700 тисяч техпаспортів.
"Траплялося, коли в нас не знаходила автоматична система техпаспорт чи посвідчення. Тож ми зробили сервісну службу разом з Мінцифри, і 75 тисяч документів після цього було долучено до електронних сервісів", - додав Аваков.
Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку "Дія" було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.
У грудні 2019 року тестовий доступ до додатку відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.
Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та "ПриватБанку".
"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.
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