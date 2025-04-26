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CУСПІЛЬСТВО

В Україні стався масштабний збій — українці не можуть розрахуватися картками

26 квітня 2025, 10:52
В Україні стався масштабний збій — українці не можуть розрахуватися картками
Фото: з вільного доступу
Причиною, ймовірно, став вихід з ладу великого інфраструктурного об’єкта.

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", Сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.

Про це пише КМДА.

Не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти"

В Україні не працюють платіжні термінали - карткою неможливо розрахуватись ані в магазині, ані в метро. Недоступні також Apple Pay і Google Pay, проблеми з поповненням карток і оплатою таксі.

Крім того, не працюють сайт "Нової пошти" та "Дія".

За даними КМДА, через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Фахівці банку працюють над усуненням несправності. Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий; 
  • паперовим qr-квитком.

В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.

збійкарткаДія

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