В Україні стався масштабний збій — українці не можуть розрахуватися картками
Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", Сайт "Нової пошти", не можливо розрахуваться у метро.
Про це пише КМДА.
Не працюють термінали, "Дія", сайт "Нової пошти"
В Україні не працюють платіжні термінали - карткою неможливо розрахуватись ані в магазині, ані в метро. Недоступні також Apple Pay і Google Pay, проблеми з поповненням карток і оплатою таксі.
Крім того, не працюють сайт "Нової пошти" та "Дія".
За даними КМДА, через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.
Фахівці банку працюють над усуненням несправності. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
В адміністрації попередили, що про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.