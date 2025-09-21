"Злив" даних 20 млн українців: у "Дії" спростували інформацію і пояснили, що сталося

В Мінцифри заявили, що файли - підробка, а персональні дані українців залишаються у безпеці

Нардеп Олександр Федієнко заявив про "злив" даних 20 мільйоні українців.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила, що поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - йдеться в офіційному коментарі.

Конкретно - опубліковані файли складаються із суміші раніше відомих "зливів" з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами. Мета - видати старі дані за нову базу та ввести людей в оману.