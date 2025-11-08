На всіх пунктах пропуску України призупинено оформлення через збій у митній системі

ДПСУ попереджає про можливі черги та радить відкласти поїздки до відновлення системи.

Через технічний збій у роботі бази даних митної служби тимчасово призупинено пропускні операції на державному кордоні України. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд не здійснюється.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що через технічні несправності неможливо виконати митні процедури, необхідні для перетину кордону. Через це на пунктах пропуску можливі черги та затримки руху.

Прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, відкласти виїзд до відновлення роботи системи.

Про відновлення пропускних операцій у ДПСУ пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, що сьогодні вночі армія рф випустила по Україні 503 ракети і дрони.