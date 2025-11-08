Роботу пунктів пропуску на кордоні України відновили після знеструмлення

Тимчасове припинення оформлення громадян і транспорту було пов’язане зі знеструмленням інформаційних систем після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Державна митна служба України повідомила про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на державному кордоні після тимчасового призупинення, спричиненого знеструмленням інформаційних систем.

Відповідне оголошення оприлюднили близько 16:00 у п’ятницю, 8 листопада.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні. Розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", - йдеться в повідомленні Державної митної служби.

У відомстві уточнили, що призупинення пропускних операцій тривало кілька годин і було спричинене відключенням електроенергії внаслідок російських ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Раніше у Державній прикордонній службі України зазначали, що збої не вплинули на рух пасажирських поїздів: оформлення пасажирів у пунктах перетину залізничного кордону здійснювалося у штатному режимі.

Крім того, прикордонники забезпечували пропуск громадян, які перетинали західний кордон пішки, за винятком пунктів "Дякове" і "Селменці".

В обід ми писали, що на всіх пунктах пропуску України призупинено оформлення через збій у митній системі.