Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Роботу пунктів пропуску на кордоні України відновили після знеструмлення

08 листопада 2025, 19:32
Роботу пунктів пропуску на кордоні України відновили після знеструмлення
Фото: УНН
Тимчасове припинення оформлення громадян і транспорту було пов’язане зі знеструмленням інформаційних систем після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Державна митна служба України повідомила про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на державному кордоні після тимчасового призупинення, спричиненого знеструмленням інформаційних систем.

Відповідне оголошення оприлюднили близько 16:00 у п’ятницю, 8 листопада.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні. Розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", - йдеться в повідомленні Державної митної служби.

У відомстві уточнили, що призупинення пропускних операцій тривало кілька годин і було спричинене відключенням електроенергії внаслідок російських ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.

Раніше у Державній прикордонній службі України зазначали, що збої не вплинули на рух пасажирських поїздів: оформлення пасажирів у пунктах перетину залізничного кордону здійснювалося у штатному режимі.

Крім того, прикордонники забезпечували пропуск громадян, які перетинали західний кордон пішки, за винятком пунктів "Дякове" і "Селменці".

В обід ми писали, що на всіх пунктах пропуску України призупинено оформлення через збій у митній системі.

 

кордондпсу

Останні матеріали

кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Політика
"Томагавки" для України – приємно, але не обов'язково. А чи потрібні ці ракети Німеччині? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 08:06
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється