Фінляндія посилює східний кордон: у Лапландії звели нову ділянку паркану

24 листопада 2025, 20:56
Фото: korrespondent.net
На сьогодні майже завершене будівництво 8-кілометрової огорожі.

У Фінляндії на фінальному етапі будівництво 8-кілометрової ділянки прикордонного паркану на кордоні з росією в Лапландії.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Новий паркан висотою 4,5 метра зводять у районі міста Салла, що розташоване на схід від Рованіемі. За даними Прикордонної служби, споруда обладнана сучасними системами нагляду: камери або пункти спостереження розміщені приблизно кожні 20 метрів, а сам паркан частково занурений під землю, щоб унеможливити підкоп.

Паркан встановлено по крайній межі фінської території. Всього за метр від російського боку. Через кожні 500 метрів передбачені сервісні хвіртки для обслуговування конструкції, а кожні 3 км - спеціальні ворота для проходу диких тварин, які за потреби можна закривати.

9 грудня на об’єкті працюватиме інспекція, яка має підтвердити завершення робіт.

Фінська Прикордонна служба планує добудувати всі пріоритетні ділянки східного кордону до літа 2026 року. Повністю перекрити парканом майже 1300 км кордону неможливо це один кілометр такої огорожі з усіма системами спостереження коштує близько 1,8 млн євро.

Будівництво почали після того, як восени 2023 року росія спробувала створити штучну міграційну кризу на фінському кордоні, подібну до дій режиму Лукашенка проти ЄС. У відповідь Гельсінкі повністю закрив сухопутний кордон із РФ, і уряд досі не бачить підстав для зняття цього обмеження.

Нещодавно Фінляндія також звернулася до ЄС із проханням надати додаткові 16 млн євро для посилення моніторингу східного кордону.

 
РосіякордонФінляндіяЛапландія

