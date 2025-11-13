На кордоні з ЄС затримали українця, який воював на боці рф

Після окупації Криму він отримав російський паспорт та оформив документи для служби в російській армії.

На пункті пропуску "Шегині – Медика" затримано громадянина України, який воював у складі ЗС рф.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено: після окупації Криму він отримав російський паспорт у незаконному "органі влади" та оформив документи для служби в армії країни-агресора.

У березні 2024 року чоловік свідомо уклав контракт із міноборони рф, вступив до мобілізаційного резерву на три роки, а згодом став оператором БПЛА у підрозділі російських військ. Брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук. Під час спроби виїхати до ЄС його затримали. Підозрюваного доставлено до органу досудового розслідування. Прокуратура звернулася до суду для застосування запобіжного заходу - тримання під вартою. За даними СБУ, затримання уродженця Сумщини відбулося на кордоні з Литвою, куди фігурант намагався втекти як біженець. У лавах збройних сил рф його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на Південний фронт України.

Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і "залягти на дно". Литовські колеги викрили бойовика на кордоні балтійської держави і передали українській стороні для здійснення правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.