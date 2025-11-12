Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ДПСУ спростувала чутки про втечу Міндіча

12 листопада 2025, 18:36
ДПСУ спростувала чутки про втечу Міндіча
Фото: dpsu.gov.ua
Бізнесмен залишив Україну відповідно до законодавства і без порушення правил воєнного стану та обмежень на виїзд.

Державна прикордонна служба України повідомила, що український бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах.

Про відомство написало на Facebook-сторінці

Було проведено службову перевірку обставин перетину кордону Міндічем. За результатами розслідування встановлено, що виїзд бізнесмена відбувся у повній відповідності до законодавства: всі документи, які дозволяють перетин кордону під час воєнного стану, були наявні, а обмежень на виїзд проти нього не існувало.

Прикордонники також уточнили, що не отримували жодних доручень від правоохоронних органів щодо затримання або розшуку Міндіча.

Раніше НАБУ повідомляло, що вивчає обставини виїзду бізнесмена з України. 

Нагадаємо, що Тимур Міндіч є фігурантом справи про створення масштабної корупційної схеми в енергетиці. У матеріалах розслідування йому давали прізвисько "Карлсон".

Ми також повідомлял, що Міндіч може стояти за спробою продати неякісні китайські бронежилети армії.

 

