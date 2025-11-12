Міндіч може стояти за спробою продати неякісні китайські бронежилети армії

Взимку в тендері перемогла сумнівна компанія, продукцію якої відмовилися приймати через низьку якість.

Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони (ГАР МО) повідомила, що ймовірно пов'язана з Тимуром Міндічем компанія намагалася продати армії бронежилети. Йдеться про фірму "Мілікон ЮА".

Про це ГАР МО повідомила у Facebook.

За їхньою інформацією, деякі співробітники міністерства лобіювали контракти з нею.

"Для ГАР МОУ незрозумілі дії співробітників Міністерства, які лобіювали вочевидь неякісні "ізраїльські» бронежилети. Тому представники ради, зокрема заступниця голови Тетяна Ніколаєнко, неодноразово піднімали цю тему як публічно, так і на засіданнях Колегіального органу Міністерство оборони України. Як результат – значний суспільний розголос, скасування торгів і розірвання контрактів", – повідомили в громадській раді.

Там додали, що компанія здалася сумнівною, оскільки раніше не брала участі в торгах, її статутний фонд складав 160 000 гривень, і позиціонувала себе як представник ізраїльської компанії "Масада".

"Водночас засновники «Мілікона» збігалися із засновниками компанії "Фортеця захисту" зі статутним фондом 500 грн. Вони виграли тендер на поставку бронежилетів раніше, але не подали необхідних документів. І в результаті тендер скасували", – пояснили в раді.

Член Громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила, що взимку Державний оператор тилу оголосив тендер на 1,6 млрд гривень на закупівлю 75 000 бронежилетів. Тендер виграла компанія "Фортеця захисту", але виявилося, що в неї нема ліцензії на продаж, тож контрактів не відбулося. Ніколаєнко звернула увагу, що відповідні ліцензії були в українських виробників, але торги скасували.

Через місяць ДОТ оголосив новий тендер – на 200 млн гривень.

"Його виграла інша шарашка – "Мілікон", куплена за два дні до тендеру, зі зразком бронежилета, взятим у "Фортеці захисту". Зручно, правда ж? Що було далі? Ну звісно ж. Компанія провалила перші черги поставок, в Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно – яке прострілювалось і було косо пошите. І кожну нараду з ДОТ я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт. ДОТ робив камʼяне обличчя. Вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло чому. Цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати Міндіча", – прокоментувала Ніколаєнко.

Військові відмовилися приймати ці бронежилети, ДОТ розірвав контракт в останній день. Ніколаєнко додала, що коштів за ці бронежилети держава не платила.